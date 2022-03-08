Группа My Chemical Romance отменила концерты в России и на Украине

Американская рок-группа My Chemical Romance отменила предстоящие этим летом выступления в России и на Украине, об этом музыканты сообщили в своем Twitter.

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Известно, что в июне группа должна была приехать в Киев, а затем выступить в качестве хедлайнера на фестивале Park Live в Москве.

«Надеемся, мы скоро все равно увидимся с нашими фанатами», — написано в сообщении.