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18 минут назад

Внезапно: Сергей Светлаков вернулся в РФ

Экспресс газетаЭкспресс газета

Сергей Светлаков не только снимается кино, сам снимает и продюсирует фильмы и телепроекты, но и еще и пытается вести бизнес. Правда, перепробовав многие направления, миллиардов не заработал, зато купил домик в Подмосковье и в Юрмале.

Внезапно: Сергей Светлаков вернулся в РФ
Фото: Пресс-служба СТСПресс-служба СТС

Одним словом, у Светлакова дел невпроворот, поэтому он и находится в постоянных разъездах. Даже не всегда получается ночевать в загородном доме рядом с любимой женой Антониной, подарившей ему двух сыновей. Если у Сергея много переговоров или сильно устал, он ночует в скромной студио, которую приобрел для этих целей и называет своей холостяцкой берлогой. Сюда и друзей может пригласить и даже бизнес-партнеров.

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Раньше он много времени проводил в Латвии, где прятал сыновей.

- Там и душой отдыхал: рыбалка, барбекю, свежий хвойный воздух, - делится артист. - И тишина. Умиротворение какое-то. Там сил набираюсь и настроение всегда хорошее.

Откуда Сергей вернулся сейчас - не говорит, но в Instagram выложил видео из аэропорта, где сообщает:

- Ну что, все уезжают из Москвы, а мы - только приезжаем. Поэтому, если что, звоните, заходите.

Подписчики тепло поприветствовали Светлакова на родной земле:

- Вы - один из немногих оставшихся честными и смелыми людьми.

- Здоровки, Серега. Будь здоров, творческих успехов.

- Никто не уезжает. Это только Галкина, Пугачев да Орбакайте... Лободы всякие и Брежневы. В свою Америку. Пусть там и остаются

- Ждём теперь в эфире «Вечерний Светлаков»)))

Шутки шутками, а у Светлакова 5 апреля ожидается концерт. Да-да, самый настоящий. И играть он будет на флейте, которую недавно освоил. Смеется - теперь, говорит, еще одной профессией овладел - не лишне.

К слову, в юности Сергей действительно попробовал многое. А учился в Уральском государственном университете путей сообщения. Тогда, как Светлаков рассказал в интервью «Экспресс газете», он и познакомился с будущей женой Юлей (они развелись десять лет назад):

- Как сейчас помню: сидим с другом, пьем пиво и я говорю ему, что мне надоели постоянные переживания из-за подружек. Дескать, хочу найти единственную, в которой объединилось бы все сразу. Друг сказал: «Надо искать. Пошли на дискотеку, с кем-нибудь познакомимся».

Пошли. Когда объявили медленный танец, Сергей окинул взглядом зал и вдруг увидел маленькую симпатичную девушку.

- В ней было что-то такое... Я пригласил ее на танец. Потом проводил до общежития. Потом позвал в оперный театр. А через несколько дней выяснилось, что у нее есть парень, - делился Светлаков. - На Юльку я тогда сильно обиделся, и мы не очень хорошо расстались. Но я все равно не смог ее забыть. Прошли месяцы, и мы опять пересеклись. Я стал посылать ей подарочки, цветочки, наведывался в общежитие, не требуя ничего взамен. Спустя полгода она рассталась со своим ухажером. Тут наш роман закрутился с новой силой.

По словам Сергея, предложение Юле он сделал очень романтично - в лифте. Остановил его и сказал: «Выходи замуж - или дальше не поедем». В декабре 2008 года Юля родила от Сергея дочку, которую назвали Настей.

Шоу-бизнес,Сергей Светлаков,
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