Басков прокомментировал свой заочный арест украинским судом

Российский певец Николай Басков прокомментировал свой арест украинским судом. Об этом он написал в Instagram.

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Басков отреагировал на слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая ранее сообщила о заочном аресте певца. Он выразил надежду, что Венедиктову ждет трибунал «из-за поддержки опытов с биологическим оружием» на территории страны, а также «из-за поддержки фашизма на государственном уровне».

Ранее сообщалось, что украинский суд удовлетворил ходатайство и заочно арестовал Баскова, которого заподозрили в «пропаганде и оправдании войны». Согласно решению суда, певцу предъявлены обвинения по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».