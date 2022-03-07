В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
52 минуты назад

Муж Боярской признался, что может быть вспыльчивым и злопамятным

Ирина Лебедева

Максим Матвеев, заслуженный артист России, рассказал на ютуб-канале Надежды Стрелец об особенностях своего характера. Так, актер считает себя интровертом. И по этой причине терпеть не может всяких мероприятий и вечеринок. По его словам, выманить его на тусовку могут только дружеские обязательства, - информирует портал 24smi.

Муж Боярской признался, что может быть вспыльчивым и злопамятным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, поскольку профессия актера предполагает определенную публичность, супруг Лизы Боярской работает над собой и сейчас может назвать себя достаточно социализированным человеком.

Кроме этого, как признался актер, он может быть вспыльчивым и злопамятным. Справляться с негативными эмоциями ему помогает спорт. Даже во время пандемии Максим тренировался не менее полутора часов в день, оборудовав в квартире «спортивный уголок».

Актер Максим Матвеев во время пандемии коронавируса привел в порядок дом своего тестя Михаила Боярского. Об этом рассказала Елизавета Боярская в интервью «7Дням». По словам Боярской, ее родители постоянно обращались к зятю с просьбами починить что-нибудь в доме: то лестницу, то ставни… И Максим никогда не отказывал.

Шоу-бизнес,Михаил Боярский,Максим Матвеев,Елизавета Боярская,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители