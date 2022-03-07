Муж Боярской признался, что может быть вспыльчивым и злопамятным

Максим Матвеев, заслуженный артист России, рассказал на ютуб-канале Надежды Стрелец об особенностях своего характера. Так, актер считает себя интровертом. И по этой причине терпеть не может всяких мероприятий и вечеринок. По его словам, выманить его на тусовку могут только дружеские обязательства, - информирует портал 24smi.

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Однако, поскольку профессия актера предполагает определенную публичность, супруг Лизы Боярской работает над собой и сейчас может назвать себя достаточно социализированным человеком.

Кроме этого, как признался актер, он может быть вспыльчивым и злопамятным. Справляться с негативными эмоциями ему помогает спорт. Даже во время пандемии Максим тренировался не менее полутора часов в день, оборудовав в квартире «спортивный уголок».