Разин сделал Галкину «открытое предложение на покупку его замка»

Не успели улечься слухи об отъезде Аллы Пугачевой с детьми за границу (впрочем, имеется и иная версия – якобы Примадонна серьезно больна, вот и не появляется на публике), как заговорили о возможной продаже звездной парой своего Замка в подмосковной деревне Грязь.