Разин сделал Галкину «открытое предложение на покупку его замка»

Не успели улечься слухи об отъезде Аллы Пугачевой с детьми за границу (впрочем, имеется и иная версия – якобы Примадонна серьезно больна, вот и не появляется на публике), как заговорили о возможной продаже звездной парой своего Замка в подмосковной деревне Грязь.
На этом фоне интересна мгновенная реакция музыкального продюсера Андрея Разина. Он предложил Галкину выкупить у него недвижимость.
«Межрегиональная молодежная общественная организация «Творческий центр «Солнечный круг», президентом которой я являюсь, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это - мое открытое предложение Максиму на покупку его замка», -
Максим Галкин пока ника не отреагировал на заявление Разина. Но фолловеры уже смакуют ситуацию.
«Готов стать комендантов замка», «Если они правда уезжают, можно урвать по дешевке», «Я как тренер организации „Солнечный круг“ готов им там делать спортивные мероприятия».
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал причину, по которой Алле Пугачевой пришлось уйти из шоу-бизнеса.