Мамаева рассказала странном подарке экс-мужа на день рождения дочери

Не утихает конфликт между бывшими супругами – Павлом и Аланой Мамаевыми. Надо сказать, что и та и другая половина бывшей пары постоянно подливают масла в огонь. Сейчас поводом для ядовитых высказываний Аланы в соцсетях стало поведение Павла на фоне празднования дня рождения их общей дочери Алисы.

Фото: Instagram Instagram

Сначала Мамаеву обидело высказывание новой супруги Павла и по совместительству ее бывшей подруги. Та рассказывала в блоге о том. как они с мужем выбирали подарок для Алисы.

Алана назвала экс-подругу лицемеркой, напомнив, как та все время настраивает футболиста против бывшей семьи. В итоге отец практически не общается с дочерью.

Ну и сам тщательно выбираемый подарок оказался неудачным, - сообщает СтарХит.

«Папа Алисы подарил ей подарочную карточку. Но в этом магазине одежда от нуля до десяти лет. А мы носим 12-14 лет. Вот думаю, как отправить ее назад? Или может, купить что-то нуждающимся», - сказала Алана.

В итоге она отдала карточку на 50 тысяч рублей одной из подписчиц, которая ждет ребенка.