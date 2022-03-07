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1 час назад

Мамаева рассказала странном подарке экс-мужа на день рождения дочери

Ирина Лебедева

Не утихает конфликт между бывшими супругами – Павлом и Аланой Мамаевыми. Надо сказать, что и та и другая половина бывшей пары постоянно подливают масла в огонь. Сейчас поводом для ядовитых высказываний Аланы в соцсетях стало поведение Павла на фоне празднования дня рождения их общей дочери Алисы.

Мамаева рассказала странном подарке экс-мужа на день рождения дочери
Фото: InstagramInstagram

Сначала Мамаеву обидело высказывание новой супруги Павла и по совместительству ее бывшей подруги. Та рассказывала в блоге о том. как они с мужем выбирали подарок для Алисы.

Алана назвала экс-подругу лицемеркой, напомнив, как та все время настраивает футболиста против бывшей семьи. В итоге отец практически не общается с дочерью.

Ну и сам тщательно выбираемый подарок оказался неудачным, - сообщает СтарХит.

«Папа Алисы подарил ей подарочную карточку. Но в этом магазине одежда от нуля до десяти лет. А мы носим 12-14 лет. Вот думаю, как отправить ее назад? Или может, купить что-то нуждающимся», - сказала Алана.

В итоге она отдала карточку на 50 тысяч рублей одной из подписчиц, которая ждет ребенка.

Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько обвинила бывшую жену футболиста в том, что она поливает ее грязью в интернете и назвала лживой подлой бабенкой.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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