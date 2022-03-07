Газманов поблагодарил россиян за поддержку во время атаки хейтеров

Телефоны Олега Газманова и его сына Родиона Газманова «слили» в сеть, поэтому им пришлось поменять номера. Также на прошлой неделе стало известно, что «украинский суд заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины». Случилось это из-за поддержки Олегом Газмановым спецоперации на Украине, - пишет «Комсомольская Правда».
Сегодня народный артист России Олег Газманов в инстаграме выложил видеоролик для подписчиков. Певец сообщил, что в понедельник в Москве выступит с концертом перед семьями военнослужащих, участвующих в спецоперации, а вечером 7 марта по 1 Каналу можно будет послушать юбилейный концерт, записанный к его 70-летию.
«Дорогие друзья, спасибо вам, что в это непростое время и мощную атаку на мои соцсети, на мой телефон, мою семью – мои аккаунты прирастают поклонниками, подписчиками и вы поддерживаете меня», - сказал Газманов.
Напали хейтеры и на сына Олега Газманова. Родион сообщил:
«Я жив и здоров, хоть и немного ошеломлен таким количеством людей без фантазии, заполнивших мой директ шаблонными фото и видео. Пообщавшись с друзьями, я обнаружил, что не только артистам приходят такие сообщения. Эта шаблонная ересь рассылается массово… Я прошу всех, кто такие сообщения получает, соблюдать спокойствие и вежливость. Давайте будем выше взаимных угроз и оскорблений. Мы сильные. Мы вместе. А значит – все будет хорошо».
Украинский суд заочно арестовал народного артиста России Олега Газманова, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора государства Ирину Венедиктову.