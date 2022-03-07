Газманов поблагодарил россиян за поддержку во время атаки хейтеров

«Я жив и здоров, хоть и немного ошеломлен таким количеством людей без фантазии, заполнивших мой директ шаблонными фото и видео. Пообщавшись с друзьями, я обнаружил, что не только артистам приходят такие сообщения. Эта шаблонная ересь рассылается массово… Я прошу всех, кто такие сообщения получает, соблюдать спокойствие и вежливость. Давайте будем выше взаимных угроз и оскорблений. Мы сильные. Мы вместе. А значит – все будет хорошо».