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49 минут назад

Суд на Украине заочно арестовал Николая Баскова

ТАССТАССиещё 1

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.

На Украине заочно арестовали Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте", - написала она в понедельник в Facebook.

Генпрокурор также опубликовала фотографии решения суда об избрании меры пресечения. Согласно документу, Баскову предъявлены обвинения по статье 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Ранее Венедиктова таким же образом сообщила о заочном аресте Никиты Михалкова, Олега Газманова и Тины Канделаки.

Шоу-бизнес,Ирина Венедиктова,Олег Газманов,Тина Канделаки,Николай Басков,Никита Михалков,
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