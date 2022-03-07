На Украине заочно арестовали Баскова

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте", - написала она в понедельник в Facebook.