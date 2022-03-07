На Украине заочно арестовали Баскова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.
"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте", - написала она в понедельник в Facebook.
Генпрокурор также опубликовала фотографии решения суда об избрании меры пресечения. Согласно документу, Баскову предъявлены обвинения по статье 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Ранее Венедиктова таким же образом сообщила о заочном аресте Никиты Михалкова, Олега Газманова и Тины Канделаки.