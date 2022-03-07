Рудковская показала взрослых детей от первого брака

Поклонники привыкли видеть в инстаграме Яны Рудковской фотографии мужа Евгения Плющенко и сыновей Александра и Арсения. Взрослых же сыновей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным Яна показывает редко. Старший – 20-летний Андрей – пасынок Яны, ею официально усыновленный. 19-летний Николай – сын Рудковской и Батурина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

И вот на фоне отъездов некоторых российских звезд за рубеж, Яна Рудковская выложила семейную фотографию, где ее родные одеты в цвета российского флага. В подписи к снимку продюсер эмоционально сообщила, что гордится своей страной и покидать ее не собирается, равно как и члены ее семьи.

«Мы живем в России! Мы гордимся тем, что мы - русские!»

Яна Рудковская по причине закрытия ряда социальных сетей сообщила, что создала аккаунт в ОК и пригласила туда своих подписчиков. Он напомнила, что ОК – популярная сеть, у нее десятки миллионов подписчиков.