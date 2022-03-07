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1 час назад

Рудковская показала взрослых детей от первого брака

Ирина Лебедева

Поклонники привыкли видеть в инстаграме Яны Рудковской фотографии мужа Евгения Плющенко и сыновей Александра и Арсения. Взрослых же сыновей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным Яна показывает редко. Старший – 20-летний Андрей – пасынок Яны, ею официально усыновленный. 19-летний Николай – сын Рудковской и Батурина.

Рудковская показала взрослых детей от первого брака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И вот на фоне отъездов некоторых российских звезд за рубеж, Яна Рудковская выложила семейную фотографию, где ее родные одеты в цвета российского флага. В подписи к снимку продюсер эмоционально сообщила, что гордится своей страной и покидать ее не собирается, равно как и члены ее семьи.

«Мы живем в России! Мы гордимся тем, что мы - русские!»

Яна Рудковская по причине закрытия ряда социальных сетей сообщила, что создала аккаунт в ОК и пригласила туда своих подписчиков. Он напомнила, что ОК – популярная сеть, у нее десятки миллионов подписчиков.

Фолловеры верно оценили интерес теледивы к ОК. Рудковской, как и прочим звездам отечественного шоу-бизнеса не хочется исчезать из медийного пространства, не хочется терять аудиторию. Но большинство из них слабо себе представляют, как будут сочетаться гламурные картинки, которые Яна сейчас постит в инстаграме и народные «Одноклассники».
Шоу-бизнес,Виктор Батурин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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