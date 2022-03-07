Ни оливье, ни колбасы: Бородина показала праздничный стол

Ксения Бородина в сторис инстаграма показала, чем собирается угощать гостей на своем дне рождения. Телеведущая показала стол с красивой посудой и блюда с закусками и нарезками.

Как отметила сама Ксения, стол выглядит «очень красиво». На видео показаны тарелки с нарезанными свежими овощами пиала с виноградом, сыр, соленые огурчики, корейская морковка.

Судя по набору продуктов, Бородина ждет в гости девичью компанию – гостям не предлагают «основательных» салатов типа оливье, не видно ни колбасы, ни мяса. Впрочем, возможно, эта еда еще ждет своего часа где-то в холодильнике.

Ранее телеведущая Ксения Бородина обратилась к подписчикам и рассказала о своем тяжелом моральном состоянии. В Instagram она пожаловалась, что у нее каждый день меняется настроение, а ей самой хочется вернуться в Россию.