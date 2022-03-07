Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов об отъезде

Напомним, что в последнее время в СМИ и социальных сетях ходили слухи о том, что певица с детьми якобы уехала в Израиль. Но фанаты поняли, что это не так. Алла Борисовна на публике не появилась, но поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов передали две больших коробки ответных подарков от Пугачевой. Охранник сказал, что его попросили узнать, приехал ли Алексей Золотов – известный артист-имитатор образа Пугачевой. Поклонники суперзвезды российской эстрады решили, что такой вопрос могла задать только она сама.