Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов об отъезде

Алла Борисовна много лет отмечает в первое Прощенное воскресенье весны Праздник Желтых Цветов. Международная федерация поклонников Аллы Пугачевой Allamania вновь отправила делегацию фанатов к ее Замку в деревне Грязь. Примадонне традиционно привезло огромную корзину желтых цветов.
Напомним, что в последнее время в СМИ и социальных сетях ходили слухи о том, что певица с детьми якобы уехала в Израиль. Но фанаты поняли, что это не так. Алла Борисовна на публике не появилась, но поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов передали две больших коробки ответных подарков от Пугачевой. Охранник сказал, что его попросили узнать, приехал ли Алексей Золотов – известный артист-имитатор образа Пугачевой. Поклонники суперзвезды российской эстрады решили, что такой вопрос могла задать только она сама.
«Значит она все-таки в замке, просто не выходит», - решили собравшиеся.
На дне коробки из-под подарков была записка от Пугачевой.
«Алла Борисовна просила передать: здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!»
Алламаны уехали по домам с благословением Примадонны, правда, как обычно, на башенку Замка звезда в этот раз не вышла и рукой не помахала.
Ранее ходили слухи о том, что певица улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3.
«Наши источники рассказали, что Примадонна решила отправиться в Израиль. Певица часто летает туда на отдых с Максимом Галкиным и детьми. Она часто останавливалась в трехэтажной вилле с бассейном в поселке Кесария», — отмечается в telegram-канале журнала Super.ru.