В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
35 минут назад

На фоне слухов о своем отъезде Пугачева передала поклонникам подарки

Ирина Лебедева

Алла Борисовна много лет отмечает в первое Прощенное воскресенье весны Праздник Желтых Цветов. Международная федерация поклонников Аллы Пугачевой Allamania вновь отправила делегацию фанатов к ее Замку в деревне Грязь. Примадонне традиционно привезло огромную корзину желтых цветов.

Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов об отъезде
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина

Напомним, что в последнее время в СМИ и социальных сетях ходили слухи о том, что певица с детьми якобы уехала в Израиль. Но фанаты поняли, что это не так. Алла Борисовна на публике не появилась, но поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов передали две больших коробки ответных подарков от Пугачевой. Охранник сказал, что его попросили узнать, приехал ли Алексей Золотов – известный артист-имитатор образа Пугачевой. Поклонники суперзвезды российской эстрады решили, что такой вопрос могла задать только она сама.

«Значит она все-таки в замке, просто не выходит», - решили собравшиеся.

На дне коробки из-под подарков была записка от Пугачевой.

«Алла Борисовна просила передать: здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!»

Алламаны уехали по домам с благословением Примадонны, правда, как обычно, на башенку Замка звезда в этот раз не вышла и рукой не помахала.

Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

Ранее ходили слухи о том, что певица улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3.

«Наши источники рассказали, что Примадонна решила отправиться в Израиль. Певица часто летает туда на отдых с Максимом Галкиным и детьми. Она часто останавливалась в трехэтажной вилле с бассейном в поселке Кесария», — отмечается в telegram-канале журнала Super.ru.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Международный аэропорт Внуково,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители