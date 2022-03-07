«Отпетые мошенники» встретятся в суде

Группа «Отпетые мошенники» в 90-е годы была на пике популярности. Бойкие мелодии, яркая внешность, дерзкое поведение музыкантов приводили в восторг миллионы подростков. Однако конфликт развалил музыкальный коллектив изнутри.

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В 2011 году из группы ушел Гарик Богомазов. Затем перессорились Том Хаос и Сергей Аморалов. Все солисты переругались из-за гонораров и авторских прав, - информирует СтарХит. Взаимные претензии музыканты высказали в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Аморалов требует от Гарика и Тома убрать из афиш название группы. Срываются запланированные ранее концерты, поскольку непонятно, кто именно и в каком составе будет выступать.

Гарик дружил с Сергеем Амораловым с раннего детства, с 1979 года. Однако Аморалов выжил из состава группы Гарика за пристрастие к спиртному. Сейчас он зарегистрировал на себя название группы и запрещает другим выступать под этим знаком.

У Тома Хаоса аналогичная ситуация.

«Аморалов выжил меня из коллектива. К тому же я получал меньше, чем он, хотя мы договаривались 50% на 50% делить. У меня есть организаторы-друзья, которые мне назвали выплаченную сумму за прошедший концерт. Оказалось, я получал одну четвертую от этой суммы. Я был удивлен насколько меня обманывали в последние 10 лет», — сообщил музыкант.

Трио распалось, группы «Отпетые мошенники» уже не существует. Гарик и Том подают в суд на Аморалова.