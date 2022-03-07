«Ничего не понятно»: жена Панина не может воссоединиться с супругом

До недавнего времени артист с женой Евой Тарлакян и дочерью Анной жили в Испании, куда Панин перебрался из России. Ева и Алексей не так давно познакомились на вечеринке, куда Тарлакян поначалу не хотела идти. В итоге они почувствовали взаимную симпатию и поженились немногим больше года назад. Жили дружно.

Фото: Instagram Instagram

Сейчас Ева отдыхает на морском берегу в другой стране и очень переживает, потому что не понимает, как ей в связи с возникшими проблемами с авиаперелетами объединиться с мужем и падчерицей. Об этом пишет СтарХит.

«Я сейчас отдыхаю на Шри-Ланке, куда поехала учиться кататься на серфе. Леша в Испании. Он должен был прилететь в марте, но сейчас такая ситуация, что я даже не знаю… В общем, вернусь в середине марта и посмотрим по ситуации. Скорее всего, я к нему улечу. Пока ничего не понятно», - волнуется Тарлакян.

Ева считает, что с мужем ей повезло - Панин честный, веселый, открытый и хороший человек. С ним не скучно. И с его дочерью девушка легко нашла общий язык. Как говорит она сама, не пыталась понравиться подростку, просто стала ей надежным другом. Об общих детях супруги пока не думали.

«У Нюси все хорошо. Учится. Все как у обычных подростков… Что касается вопроса об общих детях с Лешей, то никогда не думали об этом. Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой», - сообщила Тарлакян.

Актер Алексей Панин отказался винить себя за появляющиеся в интернете секс-ролики с его участием.

«Я уже доказал, что видео с собакой было фейком, сделали экспертизу - фальшивка. Все остальное - не фальшивка. И от этого я не собираюсь отказываться», - заявил актер.

На вопрос, не корит ли он себя спустя время за поступки, запечатленные на этих записях, Панин возмущенно ответил: