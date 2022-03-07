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2 часа назад

«Одно лицо»: Пригожин сфотографировался со своей собакой

Ирина Лебедева

Иосиф Пригожин выложил в инстаграм забавный снимок – за столом за чашкой чая расположились он и его питомец, серый пес породы французский бульдог. Пригожин улыбается, барбос строг и серьезен – но портретное сходство очевидно.

«Одно лицо»: Пригожин сфотографировался со своей собакой
Фото: InstagramInstagram

«Мне кажется, мы с ним очень похожи», - подписал фотографию музыкальный продюсер.

Яна Рудковская тут же откликнулась.

«Да», - лаконично написала супруга Евгения Плющенко.

В микроблоге начали активно высказываться подписчики. Они оценили и схожесть персонажей, и добрый юмор Пригожина. И начали шутить и сами.

«Вот если бы он тоже улыбнулся, то одно лицо! Шучу! Спасибо за юмор, и собачка очень красивая», «Нет, Вы дружелюбнее», «Курносые», «Несомненно! Всегда выбираем себе подобных», «Одно лицо», «Нет! Вы — такой добренький, он — такой сердитенький».

Иосиф Пригожин нашел свою вину в скандале, случившемся во МХАТе имени Горького. Мало того, что эта тема прогремела на всю страну, так еще и был заменен художественный руководитель театра Эдуард Бояков, принявший Бузову. А всего этого могло бы не быть, если бы роль шпионки Беллы Шанталь досталась супруге продюсера, певице Валерии, как планировалось вначале.
Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Валерия,Иосиф Пригожин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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