«Одно лицо»: Пригожин сфотографировался со своей собакой

«Вот если бы он тоже улыбнулся, то одно лицо! Шучу! Спасибо за юмор, и собачка очень красивая», «Нет, Вы дружелюбнее», «Курносые», «Несомненно! Всегда выбираем себе подобных», «Одно лицо», «Нет! Вы — такой добренький, он — такой сердитенький».