«Одно лицо»: Пригожин сфотографировался со своей собакой

Иосиф Пригожин выложил в инстаграм забавный снимок – за столом за чашкой чая расположились он и его питомец, серый пес породы французский бульдог. Пригожин улыбается, барбос строг и серьезен – но портретное сходство очевидно.
«Мне кажется, мы с ним очень похожи», - подписал фотографию музыкальный продюсер.
Яна Рудковская тут же откликнулась.
«Да», - лаконично написала супруга Евгения Плющенко.
В микроблоге начали активно высказываться подписчики. Они оценили и схожесть персонажей, и добрый юмор Пригожина. И начали шутить и сами.
«Вот если бы он тоже улыбнулся, то одно лицо! Шучу! Спасибо за юмор, и собачка очень красивая», «Нет, Вы дружелюбнее», «Курносые», «Несомненно! Всегда выбираем себе подобных», «Одно лицо», «Нет! Вы — такой добренький, он — такой сердитенький».