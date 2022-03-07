Николаев попросил прощения у Пугачевой

«Сегодня любимый день Аллы — первое воскресенье весны! Даст нам всем Бог, чтобы не последнее! А в этом году оно еще совпало и с Прощенным воскресеньем! Простите меня за все, дорогая моя», — написал музыкант, обращаясь к Алле Борисовне.