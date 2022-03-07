Николаев попросил прощения у Пугачевой

Известный композитор извинился перед Примадонной через свой Instagram.
Накануне певец и композитор Игорь Николаев на своей странице в Instagram попросил прощения у Аллы Пугачевой.
«Сегодня любимый день Аллы — первое воскресенье весны! Даст нам всем Бог, чтобы не последнее! А в этом году оно еще совпало и с Прощенным воскресеньем! Простите меня за все, дорогая моя», — написал музыкант, обращаясь к Алле Борисовне.
В свое время Примадонна действительно обожала этот день, по своему именуя его Днем желтых тюльпанов, и раньше даже собирала множество гостей и своеобразный праздник прихода весны.Но в последнее время певица живет уединенной жизнью, предпочитая чаще находиться дома и в кругу семьи.