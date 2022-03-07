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22 минуты назад

Игорь Николаев попросил прощения у Аллы Пугачевой

Inc-NewsInc-News

Известный композитор извинился перед Примадонной через свой Instagram.

Николаев попросил прощения у Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне певец и композитор Игорь Николаев на своей странице в Instagram попросил прощения у Аллы Пугачевой.

«Сегодня любимый день Аллы — первое воскресенье весны! Даст нам всем Бог, чтобы не последнее! А в этом году оно еще совпало и с Прощенным воскресеньем! Простите меня за все, дорогая моя», — написал музыкант, обращаясь к Алле Борисовне.

В свое время Примадонна действительно обожала этот день, по своему именуя его Днем желтых тюльпанов, и раньше даже собирала множество гостей и своеобразный праздник прихода весны.Но в последнее время певица живет уединенной жизнью, предпочитая чаще находиться дома и в кругу семьи.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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