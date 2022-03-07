Канделаки ответила на обвинения Украины

«Тех, кто принёс вам досье на меня, стоило бы немедленно уволить за профнепригодность. Простой пример: вы цитируете мой текст от 24 февраля, в котором я пророчу бегство Владимира Зеленского и депутатов Рады за рубеж и возвращение Януковича. Проблема только в том, что я не говорила этих слов ни 24 февраля, ни в любой другой день», — написала медиаменеджер.