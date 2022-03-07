Канделаки ответила на обвинения Украины

Российская телеведущая Тина Канделаки назвала «лживыми» и профнепригодными обвинения в свой адрес со стороны генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
В своем Telegram-канале она сообщила, что никогда не говорила того, что ей приписывает украинское ведомство.
«Тех, кто принёс вам досье на меня, стоило бы немедленно уволить за профнепригодность. Простой пример: вы цитируете мой текст от 24 февраля, в котором я пророчу бегство Владимира Зеленского и депутатов Рады за рубеж и возвращение Януковича. Проблема только в том, что я не говорила этих слов ни 24 февраля, ни в любой другой день», — написала медиаменеджер.
По словам Канделаки, украинский суд «не глядя подмахнёт» её объявление в международный розыск, но при этом суды не интересуют жертвы авианалётов в Донбассе и украинские граждане, которые пострадали от представителей экстремистских организаций.
«Любое решение, которое вы инициируете в отношении меня, будет отменено новым, уже настоящим генеральным прокурором Украины. Тем, кому будет дело до всех преступлений, совершённых при вашем режиме», — заявила телеведущая.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в ближайшее время прокуроры страны инициируют процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск.