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19 минут назад

Канделаки ответила на обвинения Украины

Елена Прошина

Российская телеведущая Тина Канделаки назвала «лживыми» и профнепригодными обвинения в свой адрес со стороны генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Канделаки ответила на обвинения Украины
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале она сообщила, что никогда не говорила того, что ей приписывает украинское ведомство.

«Тех, кто принёс вам досье на меня, стоило бы немедленно уволить за профнепригодность. Простой пример: вы цитируете мой текст от 24 февраля, в котором я пророчу бегство Владимира Зеленского и депутатов Рады за рубеж и возвращение Януковича. Проблема только в том, что я не говорила этих слов ни 24 февраля, ни в любой другой день», — написала медиаменеджер.

По словам Канделаки, украинский суд «не глядя подмахнёт» её объявление в международный розыск, но при этом суды не интересуют жертвы авианалётов в Донбассе и украинские граждане, которые пострадали от представителей экстремистских организаций.

«Любое решение, которое вы инициируете в отношении меня, будет отменено новым, уже настоящим генеральным прокурором Украины. Тем, кому будет дело до всех преступлений, совершённых при вашем режиме», — заявила телеведущая.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в ближайшее время прокуроры страны инициируют процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск.

Шоу-бизнес,Ирина Венедиктова,Владимир Зеленский,Тина Канделаки,Верховная Рада,
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