Рассекречен тайный покровитель Шаляпина

Поэтесса Алла Пеняева рассказала, что она в свое время взяла покровительство над молодым российским певцом. И благодаря ее помощи Прохор смог и получить образование, и добиться определенной известности, и увидеть мир.
«Да, я ему в жизни помогла во всем, встретилась ему на пути. Он окончил „Гнесинку“ и даже не знал о том, что мы за него платим. Познакомила с Валерием Золотухиным, первая его поездка была к нему в Быстрый Исток. Прохор снимал там репортаж, это был 2003 год. Потом были Париж, Лондон, Таиланд. Были хорошие, добрые отношения», — сообщила Пеняева изданию Blitz+.
Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.
Позднее стали появляться версии, что Шаляпин отравил супругу ради наследства, однако сам певец это опроверг. По словам артиста, в случае совершения преступления он бы уже сидел в тюрьме.