Рассекречен тайный покровитель Шаляпина

«Да, я ему в жизни помогла во всем, встретилась ему на пути. Он окончил „Гнесинку“ и даже не знал о том, что мы за него платим. Познакомила с Валерием Золотухиным, первая его поездка была к нему в Быстрый Исток. Прохор снимал там репортаж, это был 2003 год. Потом были Париж, Лондон, Таиланд. Были хорошие, добрые отношения», — сообщила Пеняева изданию Blitz+.