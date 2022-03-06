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20 минут назад

Рассекречен тайный покровитель Шаляпина

Ирина Лебедева

Поэтесса Алла Пеняева рассказала, что она в свое время взяла покровительство над молодым российским певцом. И благодаря ее помощи Прохор смог и получить образование, и добиться определенной известности, и увидеть мир.

Рассекречен тайный покровитель Шаляпина
Фото: InstagramInstagram

«Да, я ему в жизни помогла во всем, встретилась ему на пути. Он окончил „Гнесинку“ и даже не знал о том, что мы за него платим. Познакомила с Валерием Золотухиным, первая его поездка была к нему в Быстрый Исток. Прохор снимал там репортаж, это был 2003 год. Потом были Париж, Лондон, Таиланд. Были хорошие, добрые отношения», — сообщила Пеняева изданию Blitz+.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.

Позднее стали появляться версии, что Шаляпин отравил супругу ради наследства, однако сам певец это опроверг. По словам артиста, в случае совершения преступления он бы уже сидел в тюрьме.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Валерий Золотухин,
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