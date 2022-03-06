Брухунова о санкциях: «Меньше потребляем – больше созидаем»

«Вчера каждое пятое сообщение от вас содержало в себе вопрос: как же теперь без H&M и Zara?! Элементарно. Скажу я вам. Во-первых, уверена, что все эти закрытия - ущербная дань расистскому «тренду» продлятся ну совсем не долго. Во-вторых, меньше потребляем - больше созиданием», - написала она в микроблоге.