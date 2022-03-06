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44 минуты назад

Брухунова о санкциях: «Меньше потребляем – больше созидаем»

Ирина Лебедева

Молодая супруга Евгения Петросяна прокомментировала информацию о закрытии иностранных брендовых магазинов. Как известно, Татьяна Брухунова к нарядам неравнодушна и постоянно выкладывает в инстаграме свои новые «луки». И тем не менее, она совершенно спокойно отнеслась к такой перспективе.

Брухунова о санкциях: «Меньше потребляем – больше созидаем»
Фото: InstagramInstagram

«Вчера каждое пятое сообщение от вас содержало в себе вопрос: как же теперь без H&M и Zara?! Элементарно. Скажу я вам. Во-первых, уверена, что все эти закрытия - ущербная дань расистскому «тренду» продлятся ну совсем не долго. Во-вторых, меньше потребляем - больше созиданием», - написала она в микроблоге.

Брухунова ообщила, что всегда есть возможность, скажем, воспользоваться заказом одежды из португальских сервисов. А, главное, теперь слово за российскими дизайнерами.

Татьяна выложила фотографию и сообщила, что все, на ней надето, кроме обуви, сделано в России.

«А снимок, сделанный вчера в фойе театра Моссовета, - наглядный пример, как круто справляются российские бренды со своей миссией».

Татьяна объяснила подписчикам своего инстаграма, почему она не посещает кино- и театральные премьеры. Как оказалось, она однажды попала в очень неприятную ситуацию, после чего в конкретный театр не пойдет уже никогда. Дело в том, что очень немногие пресс-службы учреждений культуры беспокоятся о комфорте своих гостей.
Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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