Рудковская удивила поклонников, пригласив их в «Одноклассники»

«После инсты в Ок - это как после дома на Рублевке в хрущевку перейти. И народу, думаю, у Вас там будет столько же. Мои все знакомые ни на кого из мира гламура не подписываются: другие интересы и ленту не засоряют завтраками на серебре…», «Кто о чем. А Яна все переживаю кому она теперь будет демонстрировать свою жизнь. Как не загляну в инсту, там Яна ищет приют, то в телеграмм, в ВК, теперь одноклассники А там-то нет такой раскрутки, как Инста. Там все простенько и подписок столько не будет!»