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1 час назад

Рудковская удивила поклонников, пригласив их в «Одноклассники»

Ирина Лебедева

Яна Рудковская на фоне закрытия ряда социальных сетей сообщила, что создала аккаунт в ОК и пригласила туда своих подписчиков. Он напомнила, что ОК – популярная сеть, у нее десятки миллионов подписчиков.

Рудковская удивила поклонников, пригласив их в «Одноклассники»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В столь непростое время хочется остаться со всеми на связи! Жду вас в моей группе в Одноклассниках! Сейчас там многие создают или возобновляют свои аккаунты. Этой сетью пользуются, на минуточку, 40 млн человек. Многие спрашивали есть ли там у меня аккаунт, поэтому решила создать его. Также буду активно вести группу Одноклассниках», - написала продюсер в микроблоге инстаграма.

Фолловеры верно оценили интерес теледивы к ОК. Рудковской, как и прочим звездам отечественного шоу-бизнеса не хочется исчезать из медийного пространства, не хочется терять аудиторию. Но большинство из них слабо себе представляют, как будут сочетаться гламурные картинки, которые Яна сейчас постит в инстаграме и народные «Одноклассники»

«После инсты в Ок - это как после дома на Рублевке в хрущевку перейти. И народу, думаю, у Вас там будет столько же. Мои все знакомые ни на кого из мира гламура не подписываются: другие интересы и ленту не засоряют завтраками на серебре…», «Кто о чем. А Яна все переживаю кому она теперь будет демонстрировать свою жизнь. Как не загляну в инсту, там Яна ищет приют, то в телеграмм, в ВК, теперь одноклассники А там-то нет такой раскрутки, как Инста. Там все простенько и подписок столько не будет!»

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько именно зарабатывает. Соответствующей информацией она поделилась в сторис в своем аккаунте в Instagram. 47-летняя жена Евгения Плющенко сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает $2 млн после вычета налогов.
Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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