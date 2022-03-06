Волочкову обсмеяли за рекламные посты

«Вместе заниматься всегда приятнее. Балерина и боксер. На скакалке я прыгать не умею, зато нога у меня поднимается выше, чем у Димы. Он силен в другом. И красивые дома из дерева, которые строит его компания, я тоже не умею создавать», - написала балерина.