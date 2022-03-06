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26 минут назад

Волочкову обсмеяли за рекламные посты

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова выложила в инстаграм видеоролики, где она и ее новый друг Дмитрий тренируются: балерина – у станка, боксер – со скакалкой.

Волочкову обсмеяли за рекламные посты
Фото: InstagramInstagram

Волочкова, как обычно, демонстрирует различные шпагаты. Дмитрий либо стоит рядом, либо прыгает со скакалкой. Анастасия тоже попробовала скакалочку – но запуталась и вернула ее молодому человеку.

Тут же экс-прима Большого театра довольно беззастенчиво вклинила рекламные картинки. Дмитрий имеет отношение к компании, производящей деревянные дома.

«Вместе заниматься всегда приятнее. Балерина и боксер. На скакалке я прыгать не умею, зато нога у меня поднимается выше, чем у Димы. Он силен в другом. И красивые дома из дерева, которые строит его компания, я тоже не умею создавать», - написала балерина.

Фолловеры посмеялись над топорно поданной рекламой.

«А ведь не пойдет бизнес у парня... и только потому, что Настя его рекламит», «Беги, Димулька, без оглядки», «Когда он их строит? Он же все время с бывшей балериной тусит!»

Анастасия Волочкова несколько лет утверждала, что счастлива в любви с мужчиной, имени которого она не называла и фотографий которого не показывала. Она неоднократно анонсировала свадьбу с любимым, но затем под разными предлогами переносила ее, а затем и вовсе заявила, что не собирается замуж.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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