Волочкову обсмеяли за рекламные посты

Анастасия Волочкова выложила в инстаграм видеоролики, где она и ее новый друг Дмитрий тренируются: балерина – у станка, боксер – со скакалкой.
Волочкова, как обычно, демонстрирует различные шпагаты. Дмитрий либо стоит рядом, либо прыгает со скакалкой. Анастасия тоже попробовала скакалочку – но запуталась и вернула ее молодому человеку.
Тут же экс-прима Большого театра довольно беззастенчиво вклинила рекламные картинки. Дмитрий имеет отношение к компании, производящей деревянные дома.
«Вместе заниматься всегда приятнее. Балерина и боксер. На скакалке я прыгать не умею, зато нога у меня поднимается выше, чем у Димы. Он силен в другом. И красивые дома из дерева, которые строит его компания, я тоже не умею создавать», - написала балерина.
Фолловеры посмеялись над топорно поданной рекламой.
«А ведь не пойдет бизнес у парня... и только потому, что Настя его рекламит», «Беги, Димулька, без оглядки», «Когда он их строит? Он же все время с бывшей балериной тусит!»