Савичева озвучила подробности ссоры с Фадеевым

«Макс со временем сам увидел, кто был прав, кто виноват, кто говорил правду, а кто врал. Он отдал мне все песни, а через какое-то время мы вновь стали общаться. Помню момент, когда Макс пригласил меня выступить на одном своем мероприятии, и я с удовольствием согласилась. И после этого мы уже созвонились, несколько раз по три часа разговаривали».