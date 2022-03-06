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1 час назад

Савичева озвучила подробности ссоры с Фадеевым

Ирина Лебедева

Отец Юлии Савичевой был барабанщиком группы "Конвой". С самого детства Юлия находилась в гуще музыкальной тусовки. Так, она видела, как развивалась карьера Максима Фадеева. Фадеев, в свою очередь, наблюдал ее становление и этому содействовал. Однако конфликт все же произошел, - пишут 7days.ru.

Савичева озвучила подробности ссоры с Фадеевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда я подписала расторжение контракта, передо мной положили документ — запрет на исполнение песен... Помню, я вышла, в глазах — слезы, посмотрела на небо и подумала: это такое испытание, я должна его пройти. Взяла себя в руки, стала работать над новым материалом. На то, чтобы как-то восстановиться в профессии, ушел год. Нам с мужем пришлось очень тяжело, какое-то время жили на гречке с курицей. Была обида, не скрою», - рассказала певица.

Савичева озвучила журналистам причины ссоры. Фадеев, по мнению певицы, всегда отличался чуткостью и доверчивостью. Именно поэтому он стал жертвой плохих людей, которые его окружили. Савичева отметила, что пыталась повлиять на продюсера, но он ей не поверил.

"Мне снилось, что я отбиваюсь от нечистой силы", – вспоминает артистка.

Тем не менее, Юля была уверена, что Максим разберется в ситуации – важно лишь, чтобы прошло некоторое время. Так и произошло.

«Макс со временем сам увидел, кто был прав, кто виноват, кто говорил правду, а кто врал. Он отдал мне все песни, а через какое-то время мы вновь стали общаться. Помню момент, когда Макс пригласил меня выступить на одном своем мероприятии, и я с удовольствием согласилась. И после этого мы уже созвонились, несколько раз по три часа разговаривали».

Ранее Наргиз Закирова в интервью «А поговорить?» канале Youtube заявляла следующее:

«Почему, например, ушла Юля Савичева? Ее оттуда просто выжили».

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,Наргиз Закирова,Максим Фадеев,
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