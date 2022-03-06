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50 минут назад

«Я снова тут»: Богомолов обратился к публике

Ирина Лебедева

Константин Богомолов некоторое время не появлялся в социальных сетях. В связи с тем, что его супруга Ксения Собчак с сыном улетели из России и были замечены в аэропорту Израиля, поползли слухи о том, что пара покинула страну.

«Я снова тут»: Богомолов обратился к публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но Богомолов вышел на связь и объяснил, что у него были проблемы с соцсетями, которые, в итоге он смог преодолеть.

«Спасибо компьютеру сохранившему пароли, я снова тут, а также во ВКонтакте!» - написал режиссер.

В инстаграме муж Собчак выложил атмосферную фотографию, снятую в помещении Театра на Бронной. Он рассказал, что театр вернется в него из Дворца на Яузе уже совсем скоро, поскольку ремонт заканчивается.

«А мы скоро возвращаемся домой», – подписал он фотографию.

Ксения Собчак отреагировала на пост супруга смайликом - сердцем и словами любви:

«Ура! Скучаю и люблю».

На днях Собчак заподозрили в том, что она покинула Россию безвозвратно в связи с ситуацией на Украине. Однако телеведущая слухи опровергла, заявив, что отправилась на давно запланированный отпуск с ребенком, пока у него каникулы в школе, и вернется обратно.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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