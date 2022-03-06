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1 час назад

Казьмину заподозрили в обмане после обнародования анализов

Ирина Лебедева

Алиса Казьмина ранее объясняла публике, что страдает аутоиммунным заболеванием. Именно оно губит ее организм и обезображивает лицо. Но на днях девушка заявила, что страдает сифилисом, которым заразили ее врачи по сговору с родственниками.

Казьмину заподозрили в обмане после обнародования анализов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики стали задавать Алисе резонные вопросы – почему же болезнь не была выявлена ранее? Ведь Казьмина лежала в клиниках, перенесла не одну операцию – в таких случаев обязательно сдают анализы, в том числе и на сифилис.

Тогда бывшая жена Андрея Аршавина выложила в инстаграм (который она закрыла), результаты анализов. Однако сканы документов вызвали шквал дополнительных вопросов. Там нет ни даты, ни данных пациента. Сканы публикует 5 Канал.

«Не написаны, имя, фамилия и пол пациента»; «Мне одной кажется, что нет ФИО и даты? Или я тоже сошла с ума?» - спрашивают фолловеры.

В ответ Алиса написала, что никому ничего больше не будет объяснять и публиковать медицинских документов тоже не будет.

«Вот все анализы, что я захотела сдать на все. Уверена, что там сифилис, причем повторно. Но ничего больше выставлять не буду. Я нервничаю, путаюсь в этих бумажках, а вы сразу: „Лечи голову“. У меня сифилис точно, вопрос ½, ¾. Все, хватит. Это моя боль».

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина подтвердила, что у нее диагностировали сифилис. При этом она уверена, что заразилась им не половым путем.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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