Казьмину заподозрили в обмане после обнародования анализов

«Вот все анализы, что я захотела сдать на все. Уверена, что там сифилис, причем повторно. Но ничего больше выставлять не буду. Я нервничаю, путаюсь в этих бумажках, а вы сразу: „Лечи голову“. У меня сифилис точно, вопрос ½, ¾. Все, хватит. Это моя боль».