«Смывали уксусом и соком лимона»: дочь Маликова обезобразили в салоне

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания рассказала подписчикам, что она решилась на некоторые перемены в внешности и покрасила волосы. Правда, почему-то результатом не похвасталась, и свежую фотографию в соцсетях не выложила. Зато вспомнила историю о том, как однажды накануне Нового года сходила в салон на окрашивание волос, надеясь быть красивой к празднику. Но что-то пошло не так.

Фото: Instagram Instagram

Из парикмахерской девушка вышла с волосами мышиного цвета.

«Смывали с мамой уксусом и соком лимона. Самое интересное, что мама накануне моего эксперимента, о котором никто не подозревал кроме меня, купила две упаковки лимонов. Просто так! Сейчас даже смотреть на старые фотографии страшно», — призналась Стефания

Как пишет Экспресс Газета, девушке пока не очень везет в личной жизни. Роман с сыном олигарха Владимира Груздева завершился расставанием. Завершились и отношения с хоккеистом Кириллом Капризовым.

Недавно Стефания отметила свой 22-й день рождения в одном из столичных ресторанов. Среди приглашенных были только близкие подруги именинницы, которых она угощала блюдами молекулярной кухни.

Многие заметили, что весь вечер девушка провела исключительно в девичьей компании. Как оказалось, наследница Маликова решила расстаться с хоккеистом НХЛ.