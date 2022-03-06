Сына Талькова сняли с рейса за отказ одеть маску

Игорь Тальков-младший должен был лететь вместе со своей группой в Сыктывкар на выступление. Однако музыканта выставили из воздушного судна из-за нарушения мер безопасности против распространения COVID-19. Стюардессы пытались уговорить Талькова надеть маску, однако безрезультатно.

Фото: Instagram Instagram

Разразился скандал, его виновника сняли с рейса.

«Биороботы сняли с самолета за безмасочье. Интересные компетенции у сотрудников компании Utair. Если учесть, что ни денег, ни билета на следующий рейс они за свой произвол не возвращают», - возмутился Игорь в микроблоге инстаграма.

При этом денег на покупку билетов на следующий рейс у музыканта не было. Он попросил помощи у своих фанатов через соцсети. В итоге в Сыктывкар скандалист все-таки вылетел.

Анастасия Волочкова, так же не так давно отказавшаяся надеть маску в салоне самолета, поступила более обдуманно. Она подняла шум уже после того, как ее лайнер отправился в пункт назначения.