Бузова и другие звезды шоу-бизнеса скупают криптовалюту

«Я вложила более миллиона рублей в криптовалюту ещё до кризиса. Но не могу похвастаться пока удачным вложением, поскольку за последний год крипта упала, я потеряла на ней около 700 тысяч рублей. Но пока сохраняю спокойствие, поскольку финансовые аналитики прогнозируют, что криптовалюта вырастет в цене и тогда наши вложения окупятся», - рассказала Анна.