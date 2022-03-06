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31 минуту назад

Бузова и другие звезды шоу-бизнеса скупают криптовалюту

Ирина Лебедева

Звезды российского шоу-бизнеса еще недавно жаловались на то, что из-за последствий пандемии лишились доходов и переживают трудные времена. Однако сейчас, как оказалось, многим из них приходится выбирать, куда вложить свои капиталы, чтобы пережить кризис с наименьшими потерями.

Бузова и другие звезды шоу-бизнеса скупают криптовалюту
Фото: InstagramInstagram

Как рассказали kp.ru эксперты, большим спросом стала пользоваться цифровая валюта. Ее активно покупают Ольга Бузова, Элджей, Ургант и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Заинтересовалась криптовалютой и певица Анна Калашникова. Она сообщила журналистам, что крипта привлекательна, поскольку ей не страшны ни санкции, ни блокировки. Свой первый миллион в цифровые деньги звезда разместила еще до кризиса.

«Я вложила более миллиона рублей в криптовалюту ещё до кризиса. Но не могу похвастаться пока удачным вложением, поскольку за последний год крипта упала, я потеряла на ней около 700 тысяч рублей. Но пока сохраняю спокойствие, поскольку финансовые аналитики прогнозируют, что криптовалюта вырастет в цене и тогда наши вложения окупятся», - рассказала Анна.

«Лучшие друзья девушки» у поющей телеведущей тоже имеются. Бузова стала обладательницей комплекта украшений – колье, серег и кольца с бриллиантами люксовой ювелирной компании. Как информирует lenta.ru, стоимость такого набора – порядка 12 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Ольга Бузова,
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