Хаапасало разбогател на продаже хачапури

«Я залез в интернет, изучил все тонкости, купил печи за 1,1 тыс. евро — старенькие, дешевые, тесто-машину приобрел тоже доисторическую, 1967 г. И мы с партнером начали лепить хачапури. Я подумал, что, если продам 3 тыс. хачапури за лето, будет клево. В итоге за 67 дней у меня купили 25 тыс. хачапури по 12 евро штука! Теперь у меня там самая большая хачапурня мира. Мы лепим по 10 тыс. хачапури в сутки», - радостно рассказал Хаапасало.