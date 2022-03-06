Хаапасало разбогател на продаже хачапури

Актер из Финляндии Вилле Хаапасало запомнился российской публике по ролям туриста Райво в «Особенностях национальной охоты» и снайпера по имени Вейкко в «Кукушке». Сейчас Вилле пятьдесят, он давно не снимается в России, а за время пандемии успел сменить профессию и разбогатеть. Об этом пишет Экспресс Газета.
Как оказалось, у Хаапасало открылся талант бизнесмена от кулинарии. Об этом он сам рассказал журналистам.
«Я в свое время первым в Финляндии открыл грузинский ресторан. В Скандинавии раньше не знали этой кухни. А потом решил специализироваться на хачапури», - заявил Вилле.
Его дача находится в туристической местности. И актер решил предложить туристам экзотическую для них еду.
«Я залез в интернет, изучил все тонкости, купил печи за 1,1 тыс. евро — старенькие, дешевые, тесто-машину приобрел тоже доисторическую, 1967 г. И мы с партнером начали лепить хачапури. Я подумал, что, если продам 3 тыс. хачапури за лето, будет клево. В итоге за 67 дней у меня купили 25 тыс. хачапури по 12 евро штука! Теперь у меня там самая большая хачапурня мира. Мы лепим по 10 тыс. хачапури в сутки», - радостно рассказал Хаапасало.
Журналисты подсчитали, что, если Вилле продает по 12 евро целых 10 тыс. хачапури в день, то он ежедневно становится богаче на 120 тыс. евро. Конечно, такие продажи, видимо, все же бывают не каждый день, и из этой суммы нужно вычесть налоги, стоимость расходных материалов и прочие расходы, но все равно бизнес актера, несомненно, весьма прибылен.
Российско-финский актер, герой фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии остался без съемок и начал зарабатывать выпечкой.