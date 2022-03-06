«Отравила меня мать!» Казьмина обвинила родственников в заговоре

«Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику. На сегодняшний день, имея все документы и доказанный факт отравления, я иду в полицию писать заявление и собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Насколько же мерзко понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг!»