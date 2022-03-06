«Отравила меня мать!» Казьмина обвинила родственников в заговоре

Бывшая супруга Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, едва не погибла от серьезной болезни, которую, по ее словам, ранее доктора определяли как аутоиммунный некроз. Молодая женщина еле выжила, а лицо ее было обезображено.
После развода у Алисы окончательно испортились отношения с близкими родственниками. Она писала, что ее хотят довести до нервного срыва, чтобы объявить недееспособной и отобрать детей. Причем главной зачинщицей травли Казьмина называла собственную мать, объединившуюся с отчимом и первым супругом Алисы, а также с ее старшим сыном, - пишет СтарХит.
И вот накануне девушка объявила, что все беды со здоровьем, оказывается – от запущенного сифилиса, который почему-то никто из врачей ранее не мог диагностировать. А страшную заразу ей занесли с инъекциями с подачи (а то и с исполнения) матери. Об этом она написала в микроблоге.
«Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику. На сегодняшний день, имея все документы и доказанный факт отравления, я иду в полицию писать заявление и собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Насколько же мерзко понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг!»
По словам Алисы, ее мама специально искала в интернете информацию, при каких диагнозах можно забрать у человека детей и поместить его в хоспис.
По мнению Казьминой, сифилисом ее заразил врач, который ставил капельницы. Помимо этого, в ее организм ввели талий, из-за которого у нее начали выпадать волосы.