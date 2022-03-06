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18 минут назад

Уехавшую из России Собчак нашли в Израиле

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Уехавшую из России Ксению Собчак заметили в израильском аэропорту. Журналистка имеет право на репатриацию, сообщили СМИ.

Уехавшую из России Собчак нашли в Израиле
Фото: ТАССТАСС

«У ребенка каникулы, мы летим в отпуск. Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», – заявила Ксения Собчак.

После того, как в начале марта Собчак уехала из России, в Сети стали распространяться слухи о «бегстве» журналистки из-за ее острых высказываний. Однако сама Ксения утверждает, что не собирается никуда эмигрировать, а улетела только потому, что давно обещала отдых ребенку.

Накануне Собчак заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион вместе с 5-летним сыном Платоном. К слову, сын телеведущей имеет право получить израильское гражданство, так как его дедушка Эммануил Виторган – еврей. Рассчитывать на репатриацию может и телеведущая, так как ее дед по материнской линии был евреем. Однако пока Собчак утверждает, что не собирается навсегда уезжать из России, сообщает «Тeleprogramma.pro».

Ранее «ФедералПресс» писал, что слухи о бегстве российских звезд за границу на фоне ситуации вокруг Украины коснулись даже Аллы Пугачевой. Информацию об исчезновении Примадонны прокомментировала ее близкая подруга.

Шоу-бизнес,Эммануил Виторган,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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