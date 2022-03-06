«Как жить дальше?»: муж Розы Сябитовой умер от инфаркта

Месяц назад отметившая 60-летие Роза Сябитова - телесваха из «Давай поженимся!» - вдруг вспомнила покойного мужа - Михаила Сябитова, от которого родила сына и дочь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Роза Сябитова (в девичестве - Хасаншина) опубликовала в Instagram ретро-фото и пост, больше похожий на отрывок из книги:

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- Это моя история жизни в трудные времена. Знаю, что она поможет вам найти силы в это неспокойное время, и подарит надежду, что всё будет хорошо.БЫЛО ЭТО НЕ ТАК ДАВНО (а может, с тех пор прошла вечность?). Молодая женщина, которой было немного за тридцать, сидела на маленькой кухоньке и смотрела в окно. Рядом, за стеной, спали ее дети. За окном на ночную Москву тихо падал снег. «Завтра Новый год», — с тоской подумала она, и сердце защемило от одиночества. Вот уже год, как она одна. Время текло сквозь пальцы впустую, без радостей, без смысла, без надежды. Совсем недавно все было по-другому. Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик. Правду говорят: пришла беда - отворяй ворота.

Тогда у Розы умер муж. От инфаркта. Криминальные структуры отбирали бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезли, подобно пене на морском берегу.

- Как жить дальше? Сможет ли она прокормить и воспитать детей без поддержки? Искать мужчину? Или не стоит? Сможет ли она опять полюбить, быть счастливой? Вопросы, вопросы, и ни одного ответа… Ее никто не предупреждал, что мир способен быть таким циничным, что она может оказаться в одиночестве, - написала Сябитова. - Ее учили, как выйти замуж, как быть женой, матерью, хозяйкой. Разве можно было предположить, что отношения закончатся? Да, на ее глазах другие люди расходились, но с ней-то такого произойти не могло! В ее планы входило дожить с мужем до старости…

Для Розы наступило трудное время. Многому пришлось учиться заново. Свой рассказ она подытожила:

- Сигарета да чашка кофе — вот и все ее собеседники…

Подписчики в ответ поделились своими историями:

- Так же сидела и курила, курила и плакала, двое деток и я одна в огромном городе. Всё проходит и плохое прошло. Выросли дети, ращу внуков. Счастлива бесконечно, но мужчинам не верила много лет... Не сложилось.

- Дааа, а меня в 1994 году кинул и подставил муж… Оставил с огромной суммой долгов в долларах под проценты… Продала все и даже квартиру. Уехала работать на север, где минус 53, но отдавала долги и со мной 11-летний сын… Бывший попал в тюрьму. Мама его плакала… Я заплатила адвокату. Скажите, я дура? Еще какая, я знаю это. До сих пор не отдает сумму за его спасение. Прошли годы, сын вырос и мы приехали в Москву. В 2006-м сотрудница пригласила на новоселье и там я познакомилась с ее братом. Поженились. Бывший тоже женился. На обеспеченной даме, которая его на 12 лет старше.