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50 минут назад

У Анастасии Заворотнюк обнаружили синдром Кушинга￼

Popcake.tvPopcake.tv

Уже ни для кого не секрет, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Девушка сражается со страшным онкологическим заболеванием уже почти три года. Родные предпочитают не распространяться о болезни и держат в секрете подробности ее состояния. Недавно в Сеть слили кадр больной актрисы. На фотографии Анастасия сидит на переднем кресле автомобиля. За рулем находится ее муж, Пётр Чернышов. Поклонники отмечают, что девушка совсем ослаблена, у неё опухшее лицо.

У Анастасии Заворотнюк обнаружили новую болезнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Профессор Пётр Чумаков заявил, что у Анастасии синдром Кушинга. При этом заболевании лицо становится полным и одутловатым, так как в тканях накапливаются жидкость. Типичные симптомы этого заболевания явно прослеживается у актрисы: лунообразное лицо и центральный типожирения, тонкие конечности и легко образующиеся синяки.

Скорее всего, Заваротнюк долгое время примиряла тяжелый препарат, содержащий глюкокортикоид.

«Обычно их применяют для того, чтобы снять отек в мозге. Мозговая деятельность, безусловно, повреждена«, — резюмировал специалист.

Он не стал отрицать, что во время операции актрисе удалили опухоль в мозге, затронув ткани вокруг. Именно поэтому актрисе тяжело передвигаться. Ходят слухи, что у неё парализована часть тела.

Шоу-бизнес,Петр Чумаков,Анастасия Заворотнюк,
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