У Анастасии Заворотнюк обнаружили новую болезнь

Уже ни для кого не секрет, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Девушка сражается со страшным онкологическим заболеванием уже почти три года. Родные предпочитают не распространяться о болезни и держат в секрете подробности ее состояния. Недавно в Сеть слили кадр больной актрисы. На фотографии Анастасия сидит на переднем кресле автомобиля. За рулем находится ее муж, Пётр Чернышов. Поклонники отмечают, что девушка совсем ослаблена, у неё опухшее лицо.