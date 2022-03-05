Лишенная российского гражданства экс-продюсер Лободы обратилась к подписчикам

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы, глава компании TeenSpirit Studio Нателла Крапивина появилась в соцсети Instagram спустя неделю после того, как ее лишили российского гражданства.

Фото: Instagram Instagram

Крапивина сообщила подписчикам, что у нее «все хорошо, насколько может быть хорошо, когда вокруг всем так плохо».

«Сегодня не время думать о себе. сегодня время думать о тех, кому хуже чем тебе. я посвятила жизнь тому, чтобы создавать то, что дарит радость людям. путешествия, музыка, кино.

и я никогда не перестану жить так как чувствую и исключительно по совести. и никогда не перестану заниматься тем что люблю», - написала продюсер.

Ранее Министерство внутренних дел России признало недействительным паспорта Нателлы Крапивиной и ее сестры. В МВД заявили, что при подаче заявления о приеме Крапивиной в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов.