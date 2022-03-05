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57 минут назад

Лишенная российского гражданства экс-продюсер Лободы обратилась к подписчикам

Вероника Полынина

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы, глава компании TeenSpirit Studio Нателла Крапивина появилась в соцсети Instagram спустя неделю после того, как ее лишили российского гражданства.

Лишенная российского гражданства экс-продюсер Лободы обратилась к подписчикам
Фото: InstagramInstagram

Крапивина сообщила подписчикам, что у нее «все хорошо, насколько может быть хорошо, когда вокруг всем так плохо».

«Сегодня не время думать о себе. сегодня время думать о тех, кому хуже чем тебе. я посвятила жизнь тому, чтобы создавать то, что дарит радость людям. путешествия, музыка, кино.

и я никогда не перестану жить так как чувствую и исключительно по совести. и никогда не перестану заниматься тем что люблю», - написала продюсер.

Ранее Министерство внутренних дел России признало недействительным паспорта Нателлы Крапивиной и ее сестры. В МВД заявили, что при подаче заявления о приеме Крапивиной в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов.

Перед этим член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов пожаловался на Крапивину в МВД и попросил проверить ее гражданство, поскольку, по его словам, «многие получают паспорта, а после начинают критиковать страну».

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Кирилл Кабанов,МВД России,Совет по правам человека,
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