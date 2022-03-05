Петросян и Степаненко снова встретились в суде

В Москве возобновился судебный процесс по разделу имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

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По просьбе Степаненко будет проводиться повторная оценка совместно нажитого имущества.

Как выяснил Starhit, на прошедшем 3 марта заседании адвокат юмористки уделила особое внимание документу со списком книг. Также представители Степаненко обратили внимание суда, что один из совместных счетов бывших супругов был недавно разблокирован, и с него Петросян оплачивает коммунальные услуги.

Адвокаты Евгения Петросяна ходатайствовали о пересмотре оценки четырех машиномест в доме в Зачатьевском переулке, где расположена самая дорогая недвижимость экс-супругов – квартира площадью 512 квадратных метров.

Следующее заседание назначено на 22 марта.