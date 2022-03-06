Генпрокуратура Украины предъявила обвинения Тине Канделаки

"К вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook. "В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления", - добавила украинский генпрокурор (на Украине процедура сообщения о подозрении равнозначно предъявлению обвинений - прим. ТАСС). "В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск", - сообщила Венедиктова.