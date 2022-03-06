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1 час назад

Генпрокурор Украины сообщила о предъявлении обвинений Тине Канделаки

ТАССТАССиещё 22

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ее ведомство предъявило обвинения российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки.

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения Тине Канделаки
Фото: ТАССТАСС

"К вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook. "В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления", - добавила украинский генпрокурор (на Украине процедура сообщения о подозрении равнозначно предъявлению обвинений - прим. ТАСС). "В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск", - сообщила Венедиктова.

Она прикрепила к своему сообщению фотокопию обвинительного заключения, из которой следует, что Тине Канделаки украинские власти предъявили обвинение по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса страны "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Шоу-бизнес,Ирина Венедиктова,Тина Канделаки,
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