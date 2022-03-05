Наташа Королева пропала из соцсетей

Певица Наташа Королева уже неделю не появляться в социальных сетях, чем взволновала своих фанатов. Уроженка Украины исчезла из поля зрения публики сразу после того, как президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации, пишет Teleprogramma.pro.

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Поклонники последний раз видели Королеву во время записи шоу «Две звезды. Отцы и дети» на канале «Россия», где она участвует вместе со своим сыном Архипом. Сами фанаты уверены, что звезда либо приболела, либо улетела в США, где живет ее мама Людмила Порывай.

Также есть и менее популярная версия, что артистка так устала от гастролей, что просто решила устроить себе детокс от социальных сетей.