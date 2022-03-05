Наташа Королева пропала из соцсетей

Певица Наташа Королева уже неделю не появляться в социальных сетях, чем взволновала своих фанатов. Уроженка Украины исчезла из поля зрения публики сразу после того, как президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации, пишет Teleprogramma.pro.
Поклонники последний раз видели Королеву во время записи шоу «Две звезды. Отцы и дети» на канале «Россия», где она участвует вместе со своим сыном Архипом. Сами фанаты уверены, что звезда либо приболела, либо улетела в США, где живет ее мама Людмила Порывай.
Также есть и менее популярная версия, что артистка так устала от гастролей, что просто решила устроить себе детокс от социальных сетей.
Королева не первая пропавшая из соцсетей звезда после начала спецоперации. Так, актер Эммануил Виторган исчез после того, как улетел в Латвию. Спустя пять дней он оставил в соцсетях странное «послание» — в его Instagram появилась сторис длительностью в пять секунд, на котором показаны белой потолок и люстра.