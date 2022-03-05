«Я хочу домой»: Бородина записала видео из Дубая

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к подписчикам и рассказала о своем тяжелом моральном состоянии. В Instagram пожаловалась, что у нее каждый день меняется настроение, а ей самой хочется вернуться в Россию.

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«Мне кажется, что у многих сейчас в Instagram легкая такая биполярка. У меня точно. Знаете, настроение прыгает. Утром просыпаешься – нормальное состояние. Потом читаешь новости, у тебя другое состояние абсолютно. Потом успокаиваешься, отвлекаешься чем-нибудь, у тебя третье состояние. Такое, конечно. Все на грани, если честно», — заявила Бородина.

Она отметила, что подобная грусть и тоска обычно посещают ее за несколько суток до дня рождения, которое у телеведущей состоится 8 марта, однако в этот раз причина вовсе не в нем.

«Очень сильно хотелось уехать домой. Честно могу сказать. Все спрашивают, как так. Все уговаривают остаться. Нет, я хочу домой», — заявила Ксения.