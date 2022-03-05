Сын Игоря Талькова сообщил, что его сняли с рейса в Сыктывкар. Об этом он сообщил, опубликовав соответствующие кадры из салона самолета на своей странице в Instagram.
Как уточняет артист, поводом для конфликта послужил его отказ надеть медицинскую маску.
«Сыктывкар, к сожалению, походу дела, не долететь мне до вас. Потому что вот эта прекрасная женщина, при других обстоятельствах с которой можно было бы прекрасно повзаимодействовать докопалась до меня», – заявил сын советского и российского музыканта.
Однако сотрудник авиакомпании на видео утверждает, что основатель группы «МирИмиР» курил в салоне. Сам Тальков этот факт отрицает.