«Сыктывкар, к сожалению, походу дела, не долететь мне до вас. Потому что вот эта прекрасная женщина, при других обстоятельствах с которой можно было бы прекрасно повзаимодействовать докопалась до меня», – заявил сын советского и российского музыканта.