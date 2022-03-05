В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
20 минут назад

«Я жива!»: экс-супруга Аршавина показала лицо после операции

Елена Прошина

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала свое фото после проведения пластической операции по восстановлению носа. Снимок с результатом работы хирургов она опубликовала в Instagram.

«Я жива!»: экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
Фото: InstagramInstagram

«Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! Впереди у меня вторая пластика. Пусть дети увидят меня с лицом», — написала Казьмина.

Напомним, что в 2021 году экс-супруга футболиста рассказала, что у нее провалился нос. Причиной стал некроз тканей, который возник из-за аутоимунного заболевания. Мать троих детей долгое время собирала деньги на операцию.

Напомним, что недавно Алиса Казьмина по решению суда покинула особняк, который принадлежит матери Андрея Аршавина. Вместе с детьми она сняла другой дом, однако переезд дался ей психически непросто – в прошлом спортсмен пообещал, что никто не будет забирать у неё жилье.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители