«Я жива!»: экс-супруга Аршавина показала лицо после операции

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала свое фото после проведения пластической операции по восстановлению носа. Снимок с результатом работы хирургов она опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! Впереди у меня вторая пластика. Пусть дети увидят меня с лицом», — написала Казьмина.

Напомним, что в 2021 году экс-супруга футболиста рассказала, что у нее провалился нос. Причиной стал некроз тканей, который возник из-за аутоимунного заболевания. Мать троих детей долгое время собирала деньги на операцию.