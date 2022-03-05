«Я жива!»: экс-супруга Аршавина показала лицо после операции

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала свое фото после проведения пластической операции по восстановлению носа. Снимок с результатом работы хирургов она опубликовала в Instagram.
«Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! Впереди у меня вторая пластика. Пусть дети увидят меня с лицом», — написала Казьмина.
Напомним, что в 2021 году экс-супруга футболиста рассказала, что у нее провалился нос. Причиной стал некроз тканей, который возник из-за аутоимунного заболевания. Мать троих детей долгое время собирала деньги на операцию.
Напомним, что недавно Алиса Казьмина по решению суда покинула особняк, который принадлежит матери Андрея Аршавина. Вместе с детьми она сняла другой дом, однако переезд дался ей психически непросто – в прошлом спортсмен пообещал, что никто не будет забирать у неё жилье.