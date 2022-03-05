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58 минут назад

Ольга Бузова сняла видео в мини-платье с пикантными вырезами

Александр Кузьмин

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова сняла видео в мини-платье с пикантными вырезами. Короткий ролик отечественная знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На днях стало известно, что исполнительница хита «Мало половин» вернулась со съемок нового шоу из Африки. Сейчас Бузова приступила к записи новой композиции.

Ранее звезда телепроекта «Дом-2» поведала своим поклонникам о плохом самочувствии. Бузова сообщила, что в течение 28 дней ей приходилось вставать в шесть-семь утра и работать допоздна.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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