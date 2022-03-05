Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова сняла видео в мини-платье с пикантными вырезами. Короткий ролик отечественная знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На днях стало известно, что исполнительница хита «Мало половин» вернулась со съемок нового шоу из Африки. Сейчас Бузова приступила к записи новой композиции.