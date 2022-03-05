Российская оперная певица Анна Нетребко решила взять паузу в карьере и не выступать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мировой оперной звезды Максима Берина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил Берин, заставлять артистов делать политические высказывания, выходит с лозунгами и использовать искусство в целях политики — категорически неправильно.

Напомним, что Нетребко лишилась ряда выступлений за границей из-за поддержки президента России Владимира Путина. Сперва ей пришлось отказаться от сотрудничества с датскими концертными площадками, а после о разрыве сотрудничества заявил директор нью-йорскской Метрополитен-опера Питер Гелб. Позднее сотрудничество прекратила и Баварская государственная опера.