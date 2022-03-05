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7 минут назад

Анна Нетребко решила взять паузу

Елена Прошина

Российская оперная певица Анна Нетребко решила взять паузу в карьере и не выступать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мировой оперной звезды Максима Берина.

Анна Нетребко решила взять паузу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Берин, заставлять артистов делать политические высказывания, выходит с лозунгами и использовать искусство в целях политики — категорически неправильно.

Напомним, что Нетребко лишилась ряда выступлений за границей из-за поддержки президента России Владимира Путина. Сперва ей пришлось отказаться от сотрудничества с датскими концертными площадками, а после о разрыве сотрудничества заявил директор нью-йорскской Метрополитен-опера Питер Гелб. Позднее сотрудничество прекратила и Баварская государственная опера.

Сама Нетребко ранее высказалась Instagram по поводу событий на Украине, заявив, что заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды и осуждать — неприемлемо.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,Владимир Путин,
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