Бузова пожаловалась на плохое самочувствие

Звезда не может восстановиться после съемок второго сезона шоу «Звезды в Африке» не может восстановиться, страдает бессонницей из-за стресса.

«Сегодня еле встала. Еще с Африки накопилась усталость. 28 дней подряд я вставала в шесть-семь утра и работала допоздна. Сейчас к усталости добавились бессонные ночи и стресс», – говорит она.

Ранее Бузова объяснила, что поправилась в декабре из-за гормональных уколов: у телеведущей были проблемы с рукой.

«Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице», — заявила артистка.

До этого в сети появились слухи о том, что певица может быть беременна. Поводом для таких размышлений стало видео PR-директора Бузовой, на котором видно, что у телеведущей округлился живот. Фанаты Бузовой заметили, что обычно она отличается спортивным телосложением, и предположили возможную беременность телеведущей.