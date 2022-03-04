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6 часов назад

Иван Краско покинул реабилитационный центр

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Народный артист России Иван Краско выписался из реабилитационного центра, в котором провел последние три недели, восстанавливаясь от инсульта. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.

Иван Краско покинул реабилитационный центр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что Краско оказывали необходимое лечение, делали уколы, ставили капельницы и проводили различные медицинские процедуры. По словам Смородинова, сейчас артист пребывает в хорошем настроении, он «шутлив и весел». Он предположил, что после периода восстановления в домашней обстановке Краско вернется в театр.

«Тяжеловато ему, конечно, даются роли в театре, которые он в последнее время играл. Пока под вопросом у него роль в музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город». У него там небольшая роль в конце. Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — резюмировал Смородинов.

Ранее у Краско диагностировали неизлечимое заболевание глаз.

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