Иван Краско покинул реабилитационный центр

Народный артист России Иван Краско выписался из реабилитационного центра, в котором провел последние три недели, восстанавливаясь от инсульта. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.
Он подчеркнул, что Краско оказывали необходимое лечение, делали уколы, ставили капельницы и проводили различные медицинские процедуры. По словам Смородинова, сейчас артист пребывает в хорошем настроении, он «шутлив и весел». Он предположил, что после периода восстановления в домашней обстановке Краско вернется в театр.
«Тяжеловато ему, конечно, даются роли в театре, которые он в последнее время играл. Пока под вопросом у него роль в музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город». У него там небольшая роль в конце. Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — резюмировал Смородинов.
Ранее у Краско диагностировали неизлечимое заболевание глаз.