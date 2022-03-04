Иван Краско покинул реабилитационный центр

«Тяжеловато ему, конечно, даются роли в театре, которые он в последнее время играл. Пока под вопросом у него роль в музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город». У него там небольшая роль в конце. Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — резюмировал Смородинов.