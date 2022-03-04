Вдовиченков отсудил более миллиона рублей у туроператора

Актер Владимир Вдовиченков выиграл суд против туроператора Mouzenidis Travel. Как сообщила «Пятому каналу» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, суммарная компенсация ущерба составит более 1,2 млн рублей.

«В пользу Вдовиченкова Владимира Владимировича с ООО «Музенидис Трэвел» взысканы сумма понесенных истцом убытков в размере 583 733 рублей 43 копеек, проценты в порядке статьи 395 ГПК РФ 8 924 рублей 69 копеек, компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, а также штраф, в размере 606 866 рублей 71 копейки», — заявила Кокая.

Вдовиченков купил дорогостоящую путевку в Грецию, однако из-за коронавируса туроператор не смог выполнить обязательства перед клиентами и закрыл российский филиал компании. По данным Ростуризма, от действий фирмы пострадали 27 тыс. российских туристов: туроператор задолжал им суммарно €18 млн.