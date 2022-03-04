«С чьей ложки ты жрал?»: Тимати «взорвался» от слов Барских

Рэпер Тимати жестко прокомментировал выпад в сторону России со стороны украинского исполнителя Макса Барских. В своем Instagram он опубликовал видео, в котором напомнил украинскому певцу, что тот много лет зарабатывал на гастролях и концертах именно в нашей стране.

Фото: Рамблер Рамблер

«Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России?», — заявил Тимати, пообещав при встрече разобрать, кто именно «дырявый».

Напомним, что накануне Барских заявил, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать.