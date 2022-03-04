Слава жестко ответила Барских после нападок на россиян

Певица Слава отреагировала на слова украинского музыканта Макса Барских, который ранее нелестно высказался о России и ее населении. Обращение к артисту она опубликовала в своем Instagram.
Ранее Барских заявил, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать.
«Хочу обратиться лично к Максу Барских, а не всему украинскому народу. Как он всех приплетает. Всю «дырявую Россию». Все прекрасно знают, Максим, кто дырявый. И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый», — заявила она.
Напомним, что незадолго до этого с критикой Макса Барских выступил рэпер Тимати. Он жестко отреагировал, напомнив, что все эти годы музыкант зарабатывал в России, заявив ему, что он сам «дырявый».