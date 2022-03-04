Слава жестко ответила Барских после нападок на россиян

«Хочу обратиться лично к Максу Барских, а не всему украинскому народу. Как он всех приплетает. Всю «дырявую Россию». Все прекрасно знают, Максим, кто дырявый. И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый», — заявила она.