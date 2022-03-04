Собчак приостановила работу над одним из проектов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приостановила работу над проектом «Осторожно: Новости» на YouTube. Сообщение об этом было опубликовано в ее канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В связи с новым законом "за распространение фейков о действиях ВС РФ", который сегодня был принят, а также скорости смены новостной повестки, мы приняли решение приостановить выпуск наших пятничных "Новостей" на YouTube», — сообщила журналистка.

Собчак отметила, что не закрывает проект полностью, выход выпусков будет прекращен временно. «Мы остаемся с вами, мы не уходим совсем, следим за ситуацией и правоприменением», — написала ведущая и добавила, что команда проекта будет искать новые форматы.

4 марта комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об уголовном наказании и штрафах за фейки о Вооруженных силах России, а также за призывы к санкциям в отношении страны.

Согласно закону, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы. За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.