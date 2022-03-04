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23 минуты назад

Бузова пожаловалась травлю и угрозы

Елена Прошина

Певице Ольге Бузовой начали угрожать после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В своем Instagram она рассказала, что ей пишут оскорбления и желают смерти из-за того, что она русская.

Бузова пожаловалась травлю и угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что происходит сейчас с некоторыми людьми, я в ужасе. Сколько оскорблений, пожелания смерти пишут мне только потому, что я — русская. Меня всегда учили состраданию, и я очень, как и все мы, переживаю за то, что происходит. Я люблю людей, для меня нет разграничений по национальному признаку. Пожалуйста, давайте сохраним в себе человека», — заявила исполнительница.

Также Бузова рассказала, что ей сложно сейчас что-либо выкладывать в блог и у нее проблемы со сном — не помогает даже снотворное. Однако она продолжает работать, поскольку никто кроме нее самой не сможет о ней позаботиться.

Напомним, что ранее на угрозы пожаловались и другие российские исполнители. Так, Прохор Шаляпин рассказал, что ему начали регулярно звонить после того, как Telegram-канал Верховной рады Украины опубликовал номера артистов, поддерживающих спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Верховная Рада,
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