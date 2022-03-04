Бузова пожаловалась травлю и угрозы

«Что происходит сейчас с некоторыми людьми, я в ужасе. Сколько оскорблений, пожелания смерти пишут мне только потому, что я — русская. Меня всегда учили состраданию, и я очень, как и все мы, переживаю за то, что происходит. Я люблю людей, для меня нет разграничений по национальному признаку. Пожалуйста, давайте сохраним в себе человека», — заявила исполнительница.