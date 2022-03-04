Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн объявил об отмене своих декабрьских концертов в России. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Речь идет о концертах, которые должны были пройти в декабре 2022 года в Москве и Новосибирске.

Другие концерты тура Линдеманна, которые должны состояться на Украине, в Латвии, Чехии и Словакии, остаются в расписании.

Также музыкант опубликовал в сторис свою фотографию у стелы на въезде в Киев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В УЕФА перенесли финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, а Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России и отменила проведение Гран-При России в Сочи.