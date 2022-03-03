Собчак ответила на сообщения о бегстве из России

В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она ответила на соответствующее заявление журналиста Алексея Венедиктова , написав, что улетела на время.

«Леша, ты же не покидаешь Россию, когда улетаешь на время? Я тоже не покидаю Россию», — написала Собчак.

Также телеведущая обратилась ко всем с просьбой не «брать информацию где-то, кроме ее социальных сетей» и перестать «устаивать панику».

Ранее Собчак уже опровергала слухи о своем бегстве из России. По ее словам, она просто улетела в давно запланированный отпуск во время каникул ее ребенка в школе. Телеведущая подчеркнула, что не имеет планов по эмиграции из России и других гражданств.