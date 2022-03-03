Вдова Караченцова покинула Россию

Актриса Людмила Поргина сообщила, что находится сейчас в Турции . В разговоре с «Собеседником» она отметила, что вернется 10 марта.

«Я сейчас нахожусь в Турции. Здесь хороший климат, прекрасные отели: мне все очень нравится. Вернусь 10 марта», — приводятся в материале слова Поргиной.

Она отметила, что привычка улетать на зиму в теплые страны у нее сформировалась во время совместной жизни с супругом — знаменитым актером Николаем Караченцовым. Кроме того Поргина уверяет, что планировала отдых в Турции уже давно.