Вдова Караченцова покинула Россию

Актриса Людмила Поргина сообщила, что находится сейчас в Турции. В разговоре с «Собеседником» она отметила, что вернется 10 марта.
«Я сейчас нахожусь в Турции. Здесь хороший климат, прекрасные отели: мне все очень нравится. Вернусь 10 марта», — приводятся в материале слова Поргиной.
Она отметила, что привычка улетать на зиму в теплые страны у нее сформировалась во время совместной жизни с супругом — знаменитым актером Николаем Караченцовым. Кроме того Поргина уверяет, что планировала отдых в Турции уже давно.
Стоит отметить, что поездка в Турцию является вторым заграничным путешествием актрисы за последние пару месяцев. В декабре Поргина отдыхала в Арабских Эмиратах.