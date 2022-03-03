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25 минут назад

Вдова Караченцова покинула Россию

Елена Прошина

Актриса Людмила Поргина сообщила, что находится сейчас в Турции. В разговоре с «Собеседником» она отметила, что вернется 10 марта.

Вдова Караченцова покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сейчас нахожусь в Турции. Здесь хороший климат, прекрасные отели: мне все очень нравится. Вернусь 10 марта», — приводятся в материале слова Поргиной.

Она отметила, что привычка улетать на зиму в теплые страны у нее сформировалась во время совместной жизни с супругом — знаменитым актером Николаем Караченцовым. Кроме того Поргина уверяет, что планировала отдых в Турции уже давно.

Стоит отметить, что поездка в Турцию является вторым заграничным путешествием актрисы за последние пару месяцев. В декабре Поргина отдыхала в Арабских Эмиратах.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,
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